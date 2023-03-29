«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.