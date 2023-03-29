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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 10:30 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل نهار اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق إلى 25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ونصف المتر، ويصل إلى 3 أمتار على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر مضطرب اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق.

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