حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 29 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة نسبيا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.