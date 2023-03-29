القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل سيدة ليبية وسرقة سيارتها في العام 2021.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه تلقى بلاغًا بشأن قضية قتل وقعت بمنطقة أسبيعة في 17 ديسمبر 2021، حيث باشر عناصر الجهاز التحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن النواحي الأربعة.

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وتوصلت التحريات إلى القاتل والمشاركين معه، وجرى ضبطهم وإحالتهم للنيابة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونشر الجهاز مقطعًا مصورًا للمتهمين وهم يدلون باعترافات حول عملية القتل.

واتفق المتهم بالقتل قبل الجريمة بثلاثة أسابيع مع أحد الأشخاص لسرقة سيارة مواطنة تدعى بسمة المصراتي، واستدل على تحركات السيدة بالتعاون مع شقيقه.