الانتهاء من العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للمولد، من قبل أخصائي شركة سيمنس للطاقة الألمانية، وذلك ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات المحطة.

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وأضافت أنه من المتوقع الدخول بالوحدة السادسة بالمحطة على الشبكة العامة في الأيام القليلة المقبلة، دعمًا للشبكة واستقرارها.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار سعي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات وتذليل كافة الصعاب لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج للدخول بها على الشبكة قبل الذروة الصيفية.

جانب من عملية إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية، الثلاثاء 28 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عملية إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية، الثلاثاء 28 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عملية إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية، الثلاثاء 28 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عملية إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية، الثلاثاء 28 مارس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)