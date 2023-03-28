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لجنة ميزانية النفط تراجع خطة المؤسسة لإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 10:18 مساء
لجنة ميزانية النفط تراجع خطة المؤسسة لإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط اجتماعها الثاني للعام الجاري، الذي خُصِّص لمناقشة الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته، وكذلك مناقشة خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل، وإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واعتمادها.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن رئيس اللجنة محمد الزيداني، أكد أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة والوزارات ذات العلاقة لدعم برامج المؤسسة، بهدف استقرار الإنتاج وزيادته.

- «حكومتنا»: اجتماع لمتابعة ميزانية النفط الاستثنائية

خطة مؤسسة النفط 2023
وقدم رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، عرضًا ضوئيًا يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.

تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية
وأكد المجتمعون ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات في هذا القطاع، وإعلان الخطوات التنفيذية للمشاريع التشغيلية والاستكشافية.

لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لجنة متابعة ميزانية النفط تعقد اجتماعها الثاني للعام الجاري، الثلاثاء 28 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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