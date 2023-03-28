انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى 5.095 دينار مقابل 5.10 دينار أمس.
وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.45 دينار مقابل 5.44 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، وهو السعر ذاته المسجل مساء الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
كما استقرت كل من الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي؛ وهبط سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 236 دينارا مقابل 238 دينارا للغرام.
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