انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى 5.095 دينار مقابل 5.10 دينار أمس.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.45 دينار مقابل 5.44 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، وهو السعر ذاته المسجل مساء الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.