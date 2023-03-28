التعرف على 5 جثث مجهولة الهوية بـ«الحمض النووي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على 5 حالات جديدة مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي.

وحسب بيان الهيئة، فقد اجتمعت اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، وراجعت النتائج التي حصلت عليها من إدارة المختبرات مع إدارت البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي. وجرى التعرف على خمس حالات بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي، وفق بيان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

- التعرف على هوية 3 مفقودين ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

- التعرف على هوية مفقود من مسلاتة ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

- رابطة «ضحايا ترهونة» تكشف هوية 12 جثة منتشلة الشهر الماضي

إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام

ومن المقرر إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام، وما زالت إدارة المختبرات مستمرة بالعمل على باقي العينات المأخودة من الجثامين مع العينات المرجعية للأهالي المفقودين. وفي منتصف مارس الجاري، جرى اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة، وفق الهيئة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات حول المقابر الجماعية التي يجرى اكتشافها، وتستمع لأسر الضحايا، بينما تواجه «ميليشيا الكاني» اتهامات بتصفية المئات من المدنيين خلال حرب العاصمة طرابلس (2019-2020).

من اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية في ليبيا. (الهيئة العامة للتعرف على المفقودين)

من اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية في ليبيا. (الهيئة العامة للتعرف على المفقودين)