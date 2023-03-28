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تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 12:16 مساء
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
أرض مشققة عند سد سيدي البراق، على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر تونس بسبب ندرة الأمطار خلفت سدودا شبه فارغة.

وشمل قطع المياه بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، وفق وكالة «رويترز»، في حين امتنع مسؤولون في شركة توزيع المياه العامة اتصلت بهم رويترز عن التعليق.

موجة جفاف في تونس
تعاني تونس من موجة جفاف خطيرة مستمرة منذ أربع سنوات مما يهدد البلاد بالعطش، وهو ما دفع مسؤولين في وزارة الزراعة للقول إن الوزارة قد تشرع بقطع المياه ليلا في الصيف لترشيد الاستهلاك في ظل شح مخزونات المياه. لكن يبدو أن استمرار قلة الأمطار دفع المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكرا في بعض المناطق.

وقال النائب بالبرلمان الجديد ياسين مامي إن مسؤولا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة أخبره أن سبب الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس بسبب أعمال صيانة، وإنما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بشح المياه.

وحسب تقدير «رويترز» فإن السلطات تخاطر بإثارة توتر اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر دون إعلام في البلد الذي يعاني سكانه بالفعل إحباطا متزايدا بسبب سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم بشكل كبير واقتصاد شبه منهار. لكن مختصين يقولون إن السلطات لا بديل لها سوى تقسيط المياه سعيا لخفض الاستهلاك وسط موجة جفاف غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.

وقال حمادي الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضا مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر أيلول 2022 إلى منتصف مارس آذار 2023. وأظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون سد سيدي سالم في شمال البلاد، وهو مزود رئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، انخفض إلى‭‭‭16 ‬‬‬% فقط من سعته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.

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