إزالة مبان مخالفة في حرم شاطئ بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مباني مخالفة في حرم شاطئ البحر بمنطقة فم الوادي بالقره بوللي.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية سبق لها إزالة مبان مخالفة في المنطقة نفسها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى تسليم الأرض لمصلحة الأملاك العامة طرابلس بحضور رئيس المصلحة.

إزالة مبان مخالفة في القره بوللي، 27 مارس 2023.

رجال أمن مشاركون في تأمين أعمال الإزالة.