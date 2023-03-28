ضبط مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، القبض على مطلوب لدى النيابة العامة في قضية ترويج أقراص مخدرة.

تفاصيل القبض على المتهم

وقالت الوزارة في بيان، إن دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض على (ح. ع. م. ال) كونه مطلوبا لدى النيابة العامة على ذمة قضية ترويج الأقراص المخدرة رقم 15 /2020.

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واتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم وأحيل لجهات الاختصاص، حسب البيان.