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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 10:24 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 مارس 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال مع تراجع في درجات الحرارة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 18 و31 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من مساء اليوم.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ومن مساء اليوم تكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

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