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إنشاء مستشفى للنساء والولادة بمدينة سبها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 01:56 صباحا
إنشاء مستشفى للنساء والولادة بمدينة سبها (فيديو)
المستشفى تحت الإنشاء، الإثنين 27 مارس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، إنشاء مستشفى للنساء والولادة بمدينة سبها، ضمن مشاريع «عودة الحياة» التي أطلقتها الحكومة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المستشفى يجرى إنشاؤه تحت إشراف إدارة المشروعات بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

- افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي

ولم توضح الوزارة القيمة المالية المخصصة للمستشفى، أو الموعد الزمني للانتهاء من المشروع، لكنها أرفقت بالمنشور مقطعًا مصورًا يظهر عمليات الإنشاء الجارية حاليًا.

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