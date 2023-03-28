ضبط متهم بالسرقة استخدم قنبلة يدوية للهروب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلمنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، ضبط متهم في جريمة سرقة استخدم قنبلة يدوية للهروب.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنّ أعضاء التحرّي بمكتب البحث الجنائي طرابلس ضبطوا المتهم بعد دخوله خلسة لمزرعة أحد المواطنين في محاولة لسرقة سياراته، ولكنه انتبه لوجود أصحاب المزرعة، وأثناء هروبه قام بإلقاء قنبلة يدوية ولاذ بالفرار.

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وأضافت أن المتهم أقر بما نسب إليه، واعترف بقيامه بواقعة سرقة أخرى لأحد جيرانه في منطقة السدرة، وسرقة بالإكراه داخل مقر إقامة العمالة الوافدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وأحيل لمركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.