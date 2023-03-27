السفير الألماني يرحب بجهود باتيلي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مساء اليوم الإثنين، بجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ليبيا» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

وقال أونماخت «يستحق كافة الليبيين الحياة في سلام وأمان»، مشجعًا «بشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل شعب ليبيا والاستفادة من الخدمات الجيدة التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام».

اجتماع قيادات أمنية وعسكرية من شرق وغرب ليبيا في طرابلس

يأتي ذلك، بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب ليبيا عُقد بمجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد.

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وترأّس الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وضم قيادات أمنية وعسكرية تابعين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والقيادة العامة، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

تفاصيل اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية الليبية في طرابلس

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء «لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أن هذا الاجتماع «يهدف إلى متابعة الالتزام الذي عبر عنه المشاركون خلال اجتماع 15 مارس في تونس بشأن العمل معًا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات 2023».

وجدّد باتيلي خلال الاجتماع دعوته لـ«جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، مشيرًا إلى أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي».