إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و207 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

- بن قدارة: خطة استراتيجية للاستغناء عن استيراد المحروقات

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة إن المؤسسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي استعدادًا للاستغناء عن استيراد المحروقات، مطالبًا مسؤولي شركة «هوني ويل» بإرسال فرق لزيارة المصافي عن قُرب وتقييمها وإعداد تقارير بالخصوص.