تسوية الدرجات الوظيفية لدفعة جديدة بوزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة للوزارة.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قرارات التسوية سيجرى تسليمها للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

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وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد، دون أن تجري تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يوقع الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية، الإثنين 27 مارس 2023 (وزارة الصحة)