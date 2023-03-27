المجلس الأعلى للقضاء يعتزم العفو عن محكومين بمناسبة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، إنه «يعتزم إصدار قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم وفقًا للضوابط والشروط المقررة بمناسبة عيد الفطر المبارك» وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

وقبل أسابيع شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة لمراجعة الإفراجات التي صدرت عن السلطة التنفيذية وشملت عددًا من قيادات النظام السابق، والتي كان آخرها إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور الذي غادر البلاد فور إطلاقه إلى النيجر.

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ولم يعلن المجلس الأعلى للقضاء أي مستجدات بشأن عمل اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الذين أُطلقوا من السجن. وينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون السياسية للحفاظ على وحدته والالتزام بالنصوص الدستورية.