  • Alwasat News
Atwasat

«مؤشر إيجابي».. المنقوش تعلق على اجتماع طرابلس الأمني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:45 مساء
«مؤشر إيجابي».. المنقوش تعلق على اجتماع طرابلس الأمني
مشاركة المنقوش عبر تقنية «زوم» في افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، 1 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إن «اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس هو مؤشر إيجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات»، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». 

وأضافت «جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي». وتابعت «نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا».

توحيد المؤسسات العسكرية
وفي وقت سابق الإثتين، توصّل المشاركون في الاجتماع الأمني رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس، إلى توافق حول عدة نقاط منها «مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة».

- جولة لأعضاء «5+5» في المدينة القديمة بطرابلس (صور)
- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات
- الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
- بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الإثنين.

الالتزام بحوار داخل الأراضي الليبية
ونص البيان أيضًا على أن «يكون الحوار ليبيًا - ليبياً وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي: الاجتماع الأمني في طرابلس يمثل «عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية»
باتيلي: الاجتماع الأمني في طرابلس يمثل «عملية بناء ثقة مهمة ...
بن قدارة: تركيب مصفاة الجنوب خلال 36 شهرا
بن قدارة: تركيب مصفاة الجنوب خلال 36 شهرا
مخالفات في مصانع حلويات بأجدابيا
مخالفات في مصانع حلويات بأجدابيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. ...
اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات
اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
الدبيبة يوجه بمعالجة إشكاليات العلامات التجارية مع وزارة العدل
الدبيبة يوجه بمعالجة إشكاليات العلامات التجارية مع وزارة ......
«مؤشر إيجابي».. المنقوش تعلق على اجتماع طرابلس الأمني
«مؤشر إيجابي».. المنقوش تعلق على اجتماع طرابلس الأمني...
بن قدارة: خطة استراتيجية للاستغناء عن استيراد المحروقات
بن قدارة: خطة استراتيجية للاستغناء عن استيراد المحروقات...
اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات
اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات...
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ......
المزيد