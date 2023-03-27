«مؤشر إيجابي».. المنقوش تعلق على اجتماع طرابلس الأمني

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إن «اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس هو مؤشر إيجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات»، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضافت «جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي». وتابعت «نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا».

توحيد المؤسسات العسكرية

وفي وقت سابق الإثتين، توصّل المشاركون في الاجتماع الأمني رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس، إلى توافق حول عدة نقاط منها «مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة».

- جولة لأعضاء «5+5» في المدينة القديمة بطرابلس (صور)

- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

- الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس

- بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الإثنين.