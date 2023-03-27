ضبط شخصين قتلا وافدا في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس شخصين قتلا عاملا وافدا يحمل جنسية النيجر في منطقة عين زارة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المكتب إخطارا بشأن ارتكاب الجانيين الجريمة بغرض سرقة ألفي دينار من المجني عليه، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

المتهمان اعترفا بارتكاب الجريمة

وأسفرت الجهود الأمنية عن التعرف على مرتكبي الواقعة وإيقافهما، ثم أخذ أقوالهما في المكتب حيث اعترفا بارتكابهما واقعة القتل لقصد السرقة.

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وبعد الانتهاء من الإدلاء بأقوالهما، اتخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.