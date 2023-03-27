غرفة متابعة السلع الأساسية تعد مقترحا لمكافحة استغلال المستهلك

القاهرة - بوابة الوسط

ستقدم غرفة الطوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية مقترحا إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ لاتخاذ مزيد الإجراءات في سبيل مكافحة استغلال المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث في المقر الرئيسي لجهاز الحرس البلدي، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

الاجتماع تناول الأسعار وموقف السلع

وناقش الاجتماع التقرير الأسبوعي المقرر تقديمه إلى مجلس الوزراء، والأسعار في الأسواق وتوافر السلع في المخازن وضمان انسيابها عبر المنافذ المختلفة، وعرض رئيس جهاز الحرس البلدي التقارير الواردة من الغرف الفرعية المشكلة بالمناطق.

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وسيشمل المقترح اتخاذ تدابير احترازية لمعالجة ارتفاع الأسعار في بعض السلع والخضروات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.