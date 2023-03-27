السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.15 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار.