«التعليم» توجه بالالتزام بمواعيد رمضان وإحالة المدارس المخالفة والمعلمين المتغيبين إلى «المراقبة»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة الالتزام بفتح أبواب المدارس حسب المواعيد المحددة خلال شهر رمضان، واستكمال المناهج حسب الخطة الدراسية المعتمدة وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة.

جاء ذلك في كتاب من مديرية مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة سمية راشد إلى مراقبي التعليم في البلديات، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

إحالة المتغيبين والمدارس المخالفة إلى ديوان المراقبة

كما دعا الكتاب إلى إحالة أسماء المتغيبين من المعلمين أو الإداريين بالمؤسسات التعليمية والمدارس المخالفة إلى ديوان المراقبة، وإصدار تعليمات إلى مديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والخاص بالمراقبة بإجراء زيارات ميدانية بشكل يومي وحصر المدارس المخالفة والمعلمين المتغيبين واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

- تعميم من «التعليم» حول مواعيد الدراسة خلال رمضان

وأضاف: «ومن يخالف ذلك من مديري المكاتب بالمراقبة يتحملون المسؤولية القانونية في الإجراءات المتخذة الناتجة عن التقصير والإهمال في أداء أعمالهم، كما يطلب إحالة تقرير مفصل عن سير الدراسة مرفق بكشف أسماء المدارس المخالفة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الكتاب».