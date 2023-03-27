«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.