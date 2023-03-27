حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 27 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود درجات حرارة دافئة خلال النهار معظم مناطق البلاد، على أن تتراجع بداية من الغد على مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 22 و31 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية تصل على بعض المناطق إلى 31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وبين 27 و30 درجة مئوية على مناطق الخليج والدواخل ثم تسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على مناطق الجفرة.