ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس، جميعهم من الجنسية الأفريقية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس تلقى معلومات تفيد بوجود شاحنة تقوم بنقل أشخاص من الجنسية الأفريقية من مكان لآخر داخل مدينة الخمس لأجل الهجرة غير شرعية.

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وأشارت إلى ضبط الشاحنة وسائقها بالقرب من مبنى الشؤون الاجتماعية فرع الخمس، بالإضافة إلى ضبط 65 شخصًا كانوا على متنها، لافتة إلى أن السائق اعترف أنه يقوم بنقل المهاجرين بالتعاون مع أشخاص آخرين، حيث يتقاضى 2000 دينار ليبي لنقل المهاجرين من جنوب المدينة إلى شمالها.

واختتمت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة، وإحالة المهاجرين إلى جهات الاختصاص.

مهاجرون غير شرعيين جرى ضبطهم في مدينة الخمس، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)

شاحنة كانت تقل المهاجرين في مدينة الخمس، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)

شاحنة كانت تقل المهاجرين في مدينة الخمس، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)