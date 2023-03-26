  • Alwasat News
Atwasat

اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 10:05 مساء
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
alwasat radio

أعلن مدير عام منظومة الحساونة - سهل الجفارة، المهندس يونس التليسي، تعرُّض محطة بمسار المنظومة الشرقي قرب مدينة الخمس للاعتداء.

وقال التليسي في تصريح نقله جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن «المحطة رقم E627+275 B/O الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس تعرضت لاعتداء لغرض إجراء توصيلة غير شرعية».

- فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت
- النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت

وأوضح التليسي أن «الاعتداء متمثل في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي 17 بار»، مؤكدًا «أنه جاري العمل على إيقاف التسريب منذ ساعات الصباح دون اللجوء إلى إيقاف التشغيل ولا تزال المحاولات مستمرة».

استمرار أعمال الصيانة لتجنب إيقاف ضخ المياه
كما أكد التليسي أن فريق الصيانة بالمنطقة الشمالية لا يزال متواجدًا بموقع التسريب ويواصل أعمال الصيانة حتى هذه اللحظة لتجنب إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي.

واستنكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مثل هذه التصرفات، مناشدًا الجهات الأمنية سرعة التدخل وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد ...
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل

ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء ...
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه ...
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس...
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس...
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده ......
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت ......
المزيد