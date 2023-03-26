اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير عام منظومة الحساونة - سهل الجفارة، المهندس يونس التليسي، تعرُّض محطة بمسار المنظومة الشرقي قرب مدينة الخمس للاعتداء.

وقال التليسي في تصريح نقله جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن «المحطة رقم E627+275 B/O الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس تعرضت لاعتداء لغرض إجراء توصيلة غير شرعية».

- فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت

- النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت

وأوضح التليسي أن «الاعتداء متمثل في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي 17 بار»، مؤكدًا «أنه جاري العمل على إيقاف التسريب منذ ساعات الصباح دون اللجوء إلى إيقاف التشغيل ولا تزال المحاولات مستمرة».

استمرار أعمال الصيانة لتجنب إيقاف ضخ المياه

كما أكد التليسي أن فريق الصيانة بالمنطقة الشمالية لا يزال متواجدًا بموقع التسريب ويواصل أعمال الصيانة حتى هذه اللحظة لتجنب إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي.

واستنكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مثل هذه التصرفات، مناشدًا الجهات الأمنية سرعة التدخل وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)