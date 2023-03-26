  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 09:12 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الأحد 26 مارس 2023
alwasat radio

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الأحد، الضوء على إعلان مصرف ليبيا المركزي توفُّر السيولة بكافة المناطق، واستعداده لأي احتياجات.

وخلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أشار مسؤولون بالمصرف إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى 1000 دينار وبطاقة الشراء إلى 4000 دينار.

حكومة باشاغا: تقديم مساعدات للمتضررين من الأمطار بمنطقة بنينا
وأشار البرنامج إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار بمنطقة بنينا.

وعرض البرنامج جملة من الأخبار المحلية التي تهم المواطنين، سواء على مستوى الخدمات وأسعار السلع الأساسية، لا سيما خلال شهر رمضان.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد ...
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل

ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء ...
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه ...
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس...
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس...
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده ......
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت ......
المزيد