شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات

القاهرة - بوابة الوسط

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الأحد، الضوء على إعلان مصرف ليبيا المركزي توفُّر السيولة بكافة المناطق، واستعداده لأي احتياجات.

وخلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أشار مسؤولون بالمصرف إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى 1000 دينار وبطاقة الشراء إلى 4000 دينار.

حكومة باشاغا: تقديم مساعدات للمتضررين من الأمطار بمنطقة بنينا

وأشار البرنامج إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار بمنطقة بنينا.

وعرض البرنامج جملة من الأخبار المحلية التي تهم المواطنين، سواء على مستوى الخدمات وأسعار السلع الأساسية، لا سيما خلال شهر رمضان.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع