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سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 08:39 مساء
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
المتهمان بسرقة السيارة بعد القبض عليهما، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة سيارة مواطن بعد وفاته في حادث سير بطريق المطار في العاصمة طرابس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دورية تابعة لقسم الشرطة بمنطقة السائح في العاصمة طرابلس، عثرت في أحد المقسمات السكنية على مركبة آلية محترقة بالكامل.

وأضافت أن الغرفة الرئيسية بالوزارة تلقت بلاغًا برقم الهيكل الخاص بالمركبة والتي تبين أنها مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس.

وأشارت إلى أن أعضاء القسم باشروا عمليات البحث والتحري حول الواقعة، حيث أسفرت الجهود الأمنية التي استغرقت أربعة أيام متواصلة عن إلقاء القبض على متهمين اثنين في الواقعة.

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وفي التفاصيل تشير الوزارة إلى أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة؛ كون المتهم الثاني قام بسرقة المركبة من طريق المطار بعد أن تُوفي صاحبها عندما صدمته شاحنة نقل وقود بعد أن ترجل من مركبته، واستغل المتهم الظرف بعد أن كان حاضرًا الحادث ووفاة صاحب المركبة، ومن ثمّ سرقها وتوجه بها إلى منطقة السائح، كما قام المتهم الأول بفك المحرك وناقل الحركة والإطارات الخاصة من المركبة، وبعدها قاما بحرقها بالكامل وبها مستندات الشخص المتوفى.

وأوضحت الوزارة أنها استرجعت المحرك والإطارات وخمسة هواتف نقالة تخص المتوفى، وعدة مفاتيح وتحريزها بأوراق المحضر، وإحالة المقبوض عليهما إلى مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس من حيث الاختصاص.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين، الأحد 26 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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