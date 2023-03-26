استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية في تعاملات، اليوم الأحد، ليبقى عند 5.10 دينار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
وحافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.44 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، وهو السعر ذاته المسجل مساء الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
كما استقرت كل من الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي؛ وحافظ سعر كسر الذهب عيار 18 على 238 دينارًا.
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