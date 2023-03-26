إحالة 245 مهاجرا أفريقيا إلى مكتب الترحيل في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية في مصراتة، وإحالتهم إلى مكتب الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن عمليات القبض على المهاجرين جاءت بعد ورود شكاوى من سكان منطقة كرزاز بمدينة مصراتة بشأن حدوث أعمال سرقة.

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الموسيقى الصاخبة من العمالة الوافدة

ونوه البيان بـ«صدور سلوكيات إزعاج برفع صوت الموسيقى الصاخبة من العمالة الوافدة، إضافة إلى غياب أبسط أساليب المحافظة على النظافة في السكن والمنطقة المحيطة به». وداهمت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سكن العمالة، وذلك بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

من عملية ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية في مصراتة، 26 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية في مصراتة، 26 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية في مصراتة، 26 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية في مصراتة، 26 مارس 2023. (وزارة الداخلية)