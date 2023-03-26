بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أصدرت السلطات القضائية التشادية مذكرة توقيف دولية بحق زعيم حركة للمتمردين الذين يتخذون من الأراضي الليبية موقعًا لشن هجمات على قوات نظام نجامينا فيما يستقر حاليًا قائدها في فرنسا.

وتثار أسئلة في تشاد حول فرص تسليم فرنسا لزعيم حركة الوفاق من أجل التغيير «فاكت» محمد مهدي علي إلى المحاكم التشادية، بعدما أصدرت الأخيرة مذكرة توقيف دولية بحق المتهم، الأسبوع الماضي.

وكشف المدعي العام بمحكمة نجامينا العليا موسى واد جبرين في تصريح إلى وسائل إعلام محلية مساء السبت أن «محمد مهدي علي حُكم عليه بالسجن المؤبد في 21 مارس الماضي، بتهمة الإرهاب والارتزاق وتجنيد الأطفال والاعتداء على حياة رئيس الدولة»، لذلك يعتقد أنه «من الطبيعي للعدالة إصدار مذكرة توقيف بحقه حتى يأتي للرد على الوقائع المتهم بارتكابها».

خطوات لإلقاء القبض على زعيم «فاكت»

وقد أشارت السلطات القضائية التشادية إلى أنه سيجري اتخاذ خطوات لإلقاء القبض على زعيم جبهة «فاكت» وتسليمه إلى تشاد. وبحسب قائد سابق لجماعة متمردة يونس جيمي، لا يزال محمد مهدي علي يعيش في المنفى في فرنسا. ويدير زعيم «فاكت» حركته المسلحة من موقعها على الحدود بين تشاد وليبيا من هذا البلد الأوروبي. في وقت يبقى الاستفهام حول ما إذا كان في فرنسا وما إذا كانت باريس ستسلمه.

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والثلاثاء الماضي، حكم بالسجن المؤبد على أكثر من 400 عنصر من عناصر«فاكت» بينهم القائد محمد مهدي. ويتعين على عناصر الجماعة المتمردة دفع مبلغ 30 مليون يورو للدولة التشادية كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى ذلك، يتعين دفع 1.5 مليون يورو لورثة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إتنو الذي تُعزى وفاته إلى الجماعة المتمردة.

وكان محمد مهدي علي ندد بالمحاكمة، وزعم أنها «مليئة بالعيوب الشكلية والنتيجة المعروفة سلفًا لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا على النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة» وفق تعبيره، وأكد أن حركته العسكرية لن تستسلم. وفي نهاية فبراير أعلن زعيم «فاكت» رفض التحالف مع المجموعة الروسية العسكرية «فاغنر»، فيما هاجم قادة الفترة الانتقالية التشادية.