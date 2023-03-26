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«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 02:11 مساء
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري.

وفتح «المركزي» أكثر من 250 اعتمادا مستنديا خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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