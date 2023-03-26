شركة الكهرباء: شحن محطة في الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، شحن محطة المنصورة بالجبل الأخضر (جهد 11 ك.ف) بعد الانتهاء من الأعمال كافة وإجراء الاختبارات التشغيلية.

إدارة شبكات الجبل الأخضر

ونوهت الشركة، في بيان، إلى جهود فنيي ومهندسي دائرة صيانة البيضاء التابعة لإدارة شبكات الجبل الأخضر، وبالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي البيضاء، مشيرة إلى أن «ذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية على مستوى المناطق».

على صعيد آخر، أعلنت الشركة أمس وصول خمس شحنات إلى محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي عبر مطار معيتيقة الدولي موردة من شركة «سيمنس» الألمانية، لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليا.