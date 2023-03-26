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افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 01:02 مساء
افتتاح أكاديمية سبها الرقمية قريبا بعد انتهاء أعمال الصيانة
أكاديمية سبها الرقمية. (مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا)
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أعلنت مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا، عن افتتاح أكاديمية سبها الرقمية، أمام الليبيين، قريبا، بعد انتهاء أعمال الصيانة بإشراف من مشروع رقمي الممول من السفارة الفرنسية في ليبيا، ومنفذ من مؤسسة خبراء فرنسا، وبالتعاون مع بلدية سبها ووزارة الحكم المحلي.
وقالت المؤسسة في بيان، إن أكاديمية سبها الرقمية تعد من بين الأكاديميات التي ستفتتح أبوابها أمام الشباب الشغوف بتعلم البرمجة والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت المؤسسة أن الأشهر الماضية، شهدت تسلم العاملين على مشروع رقمي، مبنى الأكاديمية من بلدية سبها، لغرض تطويره وصيانته، و«اليوم نحتفل سويا بتجهيز الأكاديمية وافتتاح برامجها أمام الراغبين في تطوير مهاراتهم الرقمية واكتساب خبرات تؤهلهم لدعم ليبيا في تحولها الرقمي».

تسلم مبنى الأكاديمية من بلدية سبها
ولفت البيان إلى أن افتتاح أكاديمية سبها الرقمية سبقه تدريب الفريق الإداري لها من أعضاء البلدية، وذلك من ضمن برنامج مكثف استمر لمدة ثلاثة أشهر في تونس، إذ تعلم المشتركون من خلاله أساسيات البرمجة والتسويق الإلكتروني ومهارات التواصل من أجل إدارة المساحة بالشكل الأنسب، وتشجيع الشباب على التعلم وإيجاد حلول إبداعية لمجتمعهم.

- افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي

وأشار البيان إلى أن أكاديمية طرابلس الرقمية افتتحت أبوابها في شهر فبراير الماضي، كما جرى تجهيز أكاديمية مدينة بنغازي، وتستعد إدارتها للبدء في نشاطاتها وبرامجها. وفي الوقت نفسه، يعمل فريق رقمي على استكمال صيانة أكاديمية مدينة مصراتة لتعزيز الإدماج الرقمي بكل المناطق الليبية.

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