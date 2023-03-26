ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.75 دينار، الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. كذلك صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.85 الخميس، بينما هبط سعر اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.19 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار، وهبط الدينار التونسي عند 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، في حين صعد سعر الليرة التركية إلى 0.25 دينار مقابل 0.24 دينار الأسبوع الماضي.