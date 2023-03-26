«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية.
• الرياح قبلي إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
• الرياح شمالية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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