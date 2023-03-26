«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 30 عقدة.