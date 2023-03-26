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«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:36 صباحا
«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا، فيما ستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

وقال المركز في بيان حول حالة الطقس اليوم الأحد 26 مارس 2023، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و30 على الأنحاء.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق بنغازي والخليج.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا
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