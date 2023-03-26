«مكافحة الأمراض» يحيي اليوم العالمي للسل ويوضح الأعراض...

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يوافق 24 مارس من كل عام، تزامنًا مع ذكرى اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض، وذلك من خلال منشورات توعوية نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأوضح المركز، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل يهدف للحد من انتشار المرض والقضاء عليه، وزيادة وعى المواطنين والشعوب بمدى خطورة هذا المرض.
ولفت إلى أن السل مرض بكتيري معد يصيب الرئة أو قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.
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ووفق المنشور، تنتقل عدوى الدرن (السل) عن طريق التنفس أو عن طريق الطعام أو عبر لمس الأسطح الملوثة، مؤكدا أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا وأكثر من 1.5 مليون شخص توفوا بسبب السل في عام 2020.
أعراض السل العامة والرئوية
وأشار المركز في منشوره إلى أعراضه السل، موضحا أن الأعراض تنقسم إلى قسمين «الأعراض العامة»، وتشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، وشعور المريض بالرعشة والتعرق ليلا، وفقدان الشهية والوزن ضعف عام في الجسم والشعور بالتعب والخمول، بينما الأعراض الرئوية تشمل السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع يصاحبه بلغم به دم وآلام في الصدر، وضيق في التنفس.
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