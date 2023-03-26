  • Alwasat News
Atwasat

«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة» ضد «الإسلاموفوبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 12:31 صباحا
«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة» ضد «الإسلاموفوبيا»
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، حرق بعض المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، واعتبرت ذلك «عملا عنصريا وتعديا سافرا» يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.

وبينما استنكرت الوزارة في بيان، هذا «العمل التحريضي الخطير» الذي يؤجج العنف والكراهية، جددت دعوتها إلى الالتزام بقيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية، ودعت المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته والوقوف «وقفة جادة» ضد خطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا» الممنهجة.

وحضت الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام، على أساس احترام حقوق الإنسان، وتنوع الأديان، والمعتقدات.

- غوتيريس يدعو لاستلهام قيم رمضان لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا (فيديو)
- غدا اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا.. غوتيريس: رسالة الإسلام إلهام للإنسانية نحو السلام والعيش المشترك
- الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة ضد «الإسلاموفوبيا»
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا».

وخلال كلمته في الفعالية وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كراهية الإسلام بأنها «سم»، وقال إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيرا إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة، لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصبا وتحيزا لا لسبب سوى عقيدتهم.

ولاحقا، أكد غوتيريس في رسالة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن رمضان شهر «للتدبُر والتعلم» ويمثل وقتا «نجتمع فيه بروح من التفاهم والرحمة، تربطنا أواصر إنسانيتنا المشتركة»، داعيا إلى «الاستلهام بقيم هذا الشهر المبارك لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا للجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء
مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات
مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
«الداخلية»: تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس
«الداخلية»: تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع ......
«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة» ضد «الإسلاموفوبيا»
«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة»......
توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس
توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود ......
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة...
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس...
المزيد