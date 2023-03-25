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إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:08 مساء
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
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ضبطت دوريات إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية 245 شخصًا من العمالة الوافدة بمنطقة كرزاز بمدينة مصراتة، بعد ورود شكاوي من حدوث «سرقات وإزعاج المواطنين».

وقال المكتب الإعلامي لإدارة المهام الخاصة في بيان، إن دورياته داهمت سكنًا للعمالة الوافدة بمنطقة كرزاز بمدينة مصراتة، بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، وذلك بعد ورود شكاوى من حدوث «أعمال سرقة، وسلوكيات تسببت في إزعاج المواطنين عبر رفع صوت الموسيقى الصاخبة، إضافة إلى انعدام النظافة في السكن المذكور والمنطقة المحيطة به».

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وحسب البيان، فقد أسفرت المداهمة عن ضبط 245 شخصًا من العمالة الأفريقية، وجرت إحالتهم إلى مكتب الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
من مداهمة إدارة المهام الخاصة لمسكن للوافدين في مصراتة، 25 مارس 2023. (إدارة المهام الخاصة)
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