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استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 10:39 مساء
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
سيارة مضبوطة في طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس من استعادت سيارة بعد 48 ساعة من التبليغ عن سرقتها.

وجرى تبليغ غرفة العمليات والسيطرة بالمديرية عن سرقة سيارة نوع «كيا سيراتو» بيضاء اللون، ومطلوبة لدى مركز شرطة الحي الصناعي، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وأشار البيان إلى تمكن أعضاء القسم أيضًا من ضبط سيارتين من نوع «تويوتا كامري» و«كيا» تحملان وثائق ولوحات معدنية مزورة، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

سيارة مضبوطة في طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
سيارة مضبوطة في طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
سيارة مضبوطة في طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
سيارة مضبوطة في طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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