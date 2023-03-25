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نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل المواطنين في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 08:43 مساء
نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل المواطنين في البيضاء
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
alwasat radio

ناقش اجتماع للمجلس التسييري لبلدية البيضاء إمكانية تشكيل غرفة مشتركة تضم جميع الأجهزة الخدمية لحل مشاكل المواطنين اليومية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ما يعترض الإدارات الخدمية من مشاكل وصعوبات وإمكانات وإيجاد الحلول المناسبة بما يخفف العبء على المواطنين، وتسهيل سبل العيش لهم.

«مصالح المواطنين أمام أعيننا» 
كما ضم الاجتماع أعضاء المجلس التسييري البيضاء، وعددًا من مدراء الإدارات بالديوان البلدي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. وأضاف: «يجب أن نراعي نصب أعيننا المواطن ومصلحته في الحياه الكريمة من خلال تلبية احتياجاته الخدمية التي تمس حياته وقوته».

وشدد الاجتماع على أهمية حل جميع المختنقات وبشكل عاجل، وتنفيذ ما يهم المواطن منها لا سيما الرقابة على الغذاء من خلال الإجهزه المختصة، والتي سيتم معالجة مشاكلها وما يعترضها من صعاب وجعل الأولوية للنظافة والمياه والجانب الخدمي بوجه عام.

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كما وجه رئيس اللجنة التسييرية البيضاء مفتاح إدريس احفيتر، الشكر إلى كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة علي القطراني، والنائب أدم بوصخرة.

مسؤولون من القطاعات الخدمية مشاركون في الاجتماع 
وشارك في الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومدير دائرة توزيع البيضاء شركة الكهرباء، ومدير إدارة الإصحاح البيئى بالبلدية، ومدير دائره الإنارة العامة لشركة الكهرباء، ومدير مكتب التشغيل والصيانة بشركة المياه والصرف الصحي.

وكذلك، مدير مكتب خدمات المياه والصرف الصحي المُكلف، ورئيس فرع الإدارة العامة للمباحث الجنائية الجبل الأخضر، ومدير مكتب الاقتصاد بالبلدية، ومدير مديرية الحرس البلدي الجبل الأخضر.

جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
جانب من اجتماع المجلس التسييري البيضاء لمناقشة المشاكل الخدمية للمواطنين (المجلس البلدي البيضاء)
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