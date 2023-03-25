موردة من «سيمنز».. وصول 5 شحنات لمحطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت خمس شحنات موردة من شركة «سيمنز» الألمانية إلى محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان مقتضب، إن الشحنات خاصة باستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.

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وفي العاشر من مارس الجاري، وصلت حاويات مُحملة بمعدات وقطع غيار مُوردة من شركة «سيمنز» الألمانية إلى ميناء طرابلس البحري قبل نقلها إلى محطة الرويس.

من وصول شحنات لمحطة كهرباء الرويس، 24 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنات لمحطة كهرباء الرويس، 24 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنات لمحطة كهرباء الرويس، 24 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنات لمحطة كهرباء الرويس، 24 مارس 2023. (شركة الكهرباء)