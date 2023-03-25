ارتفاع سعر الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية في تعاملات اليوم السبت المسائية ليصل إلى 5.10 دينار، من 5.09 دينار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر صرف اليورو من 5.44 دينار إلى 5.42 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، وهو السعر ذاته المسجل مساء الخميس الماضي، حسب تُجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كما استقرت كل من الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي؛ فيما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 238 دينار من 237 دينار.