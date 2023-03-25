صيانة عدد من شوارع محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية طرابلس المركز اليوم السبت، بدء أعمال صيانة وتطوير عدد من شوارع منطقة كازالانجس بمحلة الظهرة في العاصمة.

وأشار بيان للبلدية إلى أن عدد من الشركات تنفذ أعمالا، وذلك بمشاركة من المؤسسة الوطنية للنفط، وفي سياق إعادة الإعمار التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. ويشرف على تلك الأعمال إدارة المشروعات بلدية طرابلس المركز.

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وأمس الجمعة، شارك عميد بلدية طرابلس المركز بحضور وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس الشركة العامة للخدمات في افتتاح حديقة جنان النوار التي تعتبر من معالم العاصمة طرابلس .