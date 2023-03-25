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السفارة الأميركية تشكر وفد «البحرية الليبية» المشارك في افتتاح قمة القوات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 05:09 مساء
السفارة الأميركية تشكر وفد «البحرية الليبية» المشارك في افتتاح قمة القوات الأفريقية
ضباط مشاركون في القمة الأفريقية للقوات البحرية. (صورة أعادت نشرها السفارة الأميركية لدى ليبيا على حسابها بموقع تويتر)
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وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا اليوم السبت، الشكر إلى الوفد المشترك من القوات البحرية الليبية، وذلك للمشاركة في افتتاح قمة القوات البحرية الأفريقية «AMFS23».

وتعقد القمة تحت شعار «الأمن في البحر يمكن من تحقيق الاستقرار على الشاطئ»، موضحة أن ذلك ينطبق بشكل خاص على البحر المتوسط، حسبما ذكرت في بيان اليوم السبت.

- مجلس الأمن يجدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ليبيا
- أمن السواحل ينقذ 35 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر
- مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية

وأضافت السفارة في البيان: «تعد شراكاتنا الإقليمية ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة».

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