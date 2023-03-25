السفارة الأميركية تشكر وفد «البحرية الليبية» المشارك في افتتاح قمة القوات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا اليوم السبت، الشكر إلى الوفد المشترك من القوات البحرية الليبية، وذلك للمشاركة في افتتاح قمة القوات البحرية الأفريقية «AMFS23».

وتعقد القمة تحت شعار «الأمن في البحر يمكن من تحقيق الاستقرار على الشاطئ»، موضحة أن ذلك ينطبق بشكل خاص على البحر المتوسط، حسبما ذكرت في بيان اليوم السبت.

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وأضافت السفارة في البيان: «تعد شراكاتنا الإقليمية ذات أهمية قصوى لإيجاد حلول بحرية مشتركة».