اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي، مشاركتها في اجتماع للمجلس الأعلى لـ«الأكاديمية الليبية للدراسات الاستراتيجية» التابعة لوزارة الدفاع.

وشارك وكيل وزارة التعليم العالي صالح خليفة الغول، في الاحتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، بصفته عضوا في المجلس الأعلى للأكاديمية، فيما جرى بحث النظام الأساسي واللائحة الدراسية للأكاديمية، وفق بيان للوزارة اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا كذلك الخطة العامة للأنشطة الدراسية والدورات التدريبية التخصصية.

- المنفي يفتتح أكاديمية الدراسات الاستراتيجية

وفي أغسطس الماضي، افتتح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الأكاديمية وعددًا من الكليات المتخصصة التابعة لها.

وتمكن الأكاديمية الطلاب من مختلف أصناف التدريب المختلفة وتضم مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية، من أجل مواكبة التطور الاستراتيجي، وإعداد الكوادر العلمية.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية. (وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع المجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية. (وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة)

جانب من اجتماع المجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية. (وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة)