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بالصور.. افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 12:56 مساء
بالصور.. افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس
طفلة تلعب في حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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أعلنت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، افتتاح حديقة جنان النوار، أحد معالم العاصمة طرابلس. 

مشاريع عودة الحياة
وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن افتتاح الحديقة «ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية».

وضمت أعمال الصيانة؛ تصميم وتخطيط الحديقة، وتركيب أعمدة الإنارة، وتبليط وتعشيب الأرضية، وإنشاء سياج للحديقة، وزراعة الأشجار والنباتات، وتركيب الكراسي العامة وسلات القمامة، وإنشاء موقف سيارات جديد للمنطقة.

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حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعميد بلدية طرابلس المركز.

حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
بدر الدين التومي خلال افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
بدر الدين التومي خلال افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس، 24 مارس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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