الأرصاد تحذر من رياح على ساحل درنة إلى خليج بومبا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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