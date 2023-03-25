الأرصاد تحذر من رياح على ساحل درنة إلى خليج بومبا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا تصل سرعتها إلى 25 عقدة.