السني يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي طاهر السني مع نظيره التركي السفير سادات أونال المعين تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقاء بمقر البعثة الليبية في نيويورك.

وقال السني في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن اللقاء ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا. وأكد السني «الاتفاق على مواصلة واستمرار التنسيق والتعاون في القضايا التي تهم البلدين».

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